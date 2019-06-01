أضخم طائرة في العالم تدخل الخدمة .. تعرف على مواصفاتها

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بدأت روسيا باختبار طائرة نقل عسكرية جديدة.
وقالت شركة "أفياستار" في بيان بثته على موقعها الإلكتروني إنها بدأت تختبر طائرة جديدة من طراز "إيل-76إم دي-90أ" في مطار تابع لها بمدينة أوليانوفسك بعد أن أنجزت مرحلة من الاختبارات الأرضية.
وكانت الطائرة الجديدة قد أنجزت رحلتها الجوية الأولى بنجاح. وسيتم تسليمها إلى وزارة الدفاع الروسية بعد استكمال الاختبارات. وتنص الخطة على تسليم 6 طائرات من طراز "إيل-76إم دي-90أ" إلى وزارة الدفاع خلال عام 2019.
وإلى ذلك، انتهت شركة "أفياستار" التي يقع مقرها ومصنعها في مدينة أوليانوفسك من تحديث طائرة من طراز "أن-124-100 روسلان" وهي أضخم طائرة نقل في العالم.
وصُنعت هذه الطائرة في عام 1987. ويمكنها أن تظل في الخدمة بعد تحديثها حتى 29 سبتمبر/أيلول 2020.