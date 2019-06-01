نوكيا تصنع الهاتف الأكثر أمانا بشراكة غوغل

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اعتبر خبراء أمن المعلومات أن النسخة الخام من "أندرويد ون"، التي يعتمدها نوكيا في هواتفه هي الأكثر أمنا، من النسخة المعدلة في بقية هواتف أندرويد التي تعتمدها عدد من الشركات.

وحققت "نوكيا" نجاحا عبر شراكتها مع "غوغل"، بعد أن اعتمدت الأولى نظام تشغيل "أندرويد ون" كنظام تشغيل في هواتفها، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

​ويتمتع نظام "أندرويد ون"، بالأمان والحماية من شركة غوغل، فالهواتف التي تحمله تحصل على أسرع تحديثات نظام أندرويد، فضلا عن أحدث نسخه الصادرة، إضافة إلى تحديثات الأمان المتقدمة التي تضيفها "غوغل".