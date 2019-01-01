تدشين امتحانات الثانوية العامة في سقطرى ووادي حضرموت

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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دشن محافظ سقطرى رمزي محروس، اليوم، امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2018- 2019، بمركزي خالد بن الوليد للبنين والزهراء.

وطاف المحافظ، بقاعات الامتحانات وحث خلالها الطلاب والطالبات على بدل اقصى جهودهم خلال هذا الفترة لنيل نتائج مشرفة تحقق طموحاتهم المستقبلية..موجهاً مكتب التربية والتعليم لتهيئة الاجواء الامتحانية الملائمة للطلاب.

وأوضح مدير مكتب التربية أحمد إبراهيم، أن عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للإمتحانات، 819 طالب وطالبة ، موزعين على سبعة مراكز امتحانية في المحافظة.

كما دشن وكيل أول محافظة سقطرى رائد الجريبي اليوم، الامتحانات النهائية للثانوية العامة بثانوية قلنسية.

وفي حضرموت دشن وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم، امتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي 2018- 2019.

و استمع الوكيل الكثيري خلال جولته لعدد من المراكز الامتحانية بسيئون من مدير عام مكتب التربية والتعليم الدكتور محمد فلهوم الى شرح حول سير العملية الامتحانية و استعدادات المكتب التي سبقت بدء الامتحانات..مشيرا الى ان اجمالي الطلاب المتقدمين للامتحانات بمديريات وادي وصحراء حضرموت 4 الاف و929 طالب وطالبة منهم، موزعين على 41 مركزا اختباريا في 12 مديرية.

وحث الوكيل الكثيري الطلاب على الجد والمثابرة من أجل تحقيق مراكز متقدمة في الامتحانات.