مروع.. دبابة تسحق سيارة وتحوّلها إلى حطام .. فيديو

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدبابة وهي تسير بسرعة كبيرة لتسحق بطريقها سيارة من نوع "بي إم دبليو"، لتحولها خلال ثوان إلى حطام.

وبحسب الفيديو فإن دبابة من طراز "ليوبارد 2 إيه 4" وهي تسرع على طريق ترابي مثيرة عاصفة من الغبار، وتتجه نحو سيارة طراز BMW من نوع سيدان الفئة الثالثة، والتي يعود طرازها إلى منتصف التسعينيات.

وتستمر الدبابة في التقدم بسرعة كبيرة نحو السيارة دون إبطاء، وحين تصطدم بها ترتفع قليلا عن الأرض، لتتحطم السيارة إلى قطع صغيرة.