بينها صلاح وميسي.. تعرف على أغلى تشكيلة في العالم

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت بيانات مالية عن أغنى تشكيلة كرة قدم في العالم حاليا، من ناحية القيمة السوقية للاعبين، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والمصري محمد صلاح والفرنسي كيليان مبابي، وبغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ونشرت صحيفة "صن" التشكيلة "الأغلى" في العالم، التي تفوق قيمتها 1.6 مليار يورو، مستندة على البيانات المالية لمرصد كرة القدم (سي آي إي إس).

وشملت التشكيلة اللاعب الأعلى قيمة في كل مركز، وفقا للبيانات المالية، وجاء المهاجم الفرنسي الشاب الأعلى قيمة في الفريق، بقيمة 252 مليون يورو.

وجاء المصري محمد صلاح بالمركز الثاني من ناحية القيمة السوقية (219 مليون يورو)، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي (167 مليون يورو).

وغاب الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "التشكيلة الأغلى"، حيث بلغت قيمته السوقية وفقا للبيانات 118 مليون يورو، وهو ما لم يترك له مكانا بين ثلاثي الهجوم في التشكيلة.

وضمت التشكيلة الأغلى في العالم البرازيلي أليسون حارس مرمى ليفربول، وقيمته 107.5 مليون يورو)، أما خط الدفاع "الثلاثي" فشهد تواجد نجمي ليفربول، الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد (130 مليون يورو) والهولندي فيرجل فان دايك (112 مليون يورو)، بالإضافة لمدافع مانشستر سيتي، الفرنسي أميريك لابورت (105 مليون يورو).

وفي خط الوسط، ضمت التشكيلة نجمي مانشستر سيتي، الإنجليزي رحيم ستيرلنغ (208 مليون يورو) والبرتغالي بيرناردو سيلفا (137 مليون يورو)، بالإضافة للإنجليزي جادون سانشو، نجم بوروسويا دورتموند، الذي تبلغ قيمته 159 مليون يورو، والبرازيلي فيليب كوتينيو، نجم برشلونة، بقيمة 129 مليون يورو.

أما ثلاثي الهجوم الأغلى، فتكون من المصري محمد صلاح (219 مليون يورو) والأرجنتيني ليونيل ميسي (167 مليون يورو) والفرنسي كيليان مبابي (252 مليون يورو)، والأخير جاء أولا في القائمة.

ومن اللافت هيمنة الدوري الإنجليزي الممتاز على التشكيلة، التي ضمت 7 لاعبين من البريميرليغ، بالإضافة للاعبين من إسبانيا، ولاعب واحدا من فرنسا وألمانيا.

كما سيطر قطبا إنجلترا على القائمة، التي ضمت 4 لاعبين من ليفربول و3 من مانشستر سيتي، ولاعبين من برشلونة، ولاعب واحد من بوروسيا دورتموند، ومن باريس سان جرمان.