فنانة شهيرة تعلن اعتزال الفن وتكشف فضائح جنسية قذرة

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أعلنت فنانة شابة شهيرة اعتزالها الفن، بعد تعرضه أكثر من مرة لتحرشات من جانب أحد الفنانين، كاشفة أن مهنة الفن أصبحت مبتذلة لانضمام ثلة من الفنانين دائمي الموائمات الجنسية.
وأعلنت الفنانة الشابة الشهيرة، بيبي أحمد، اعتزالها الفن إلى غير رجعة، إثر تعرضها لمواقف متكررة، وصفتها بأنها «قلة أدب» من جانب أحد الفنانين.
ولفتت في تصريح لصحيفة «الراي» الكويتية، إلى أنها رفضت التحرشات، وقررت اعتزال الفن على الفور.
وأوضحت أنه لم يدر في بالها على الإطلاق أن تتعرض لموقف من هذا النوع، مشددةً على أنها كفنانة شابة كانت تراودها الكثير من التطلعات والطموحات الفنية، لكن أحلامها ذهبت أدراج الرياح، وفقاً لكلامها.
كما وجهت وابلاً من الاتهامات ضد من قالت إنهم «ثلة من الفنانين الذين شوهّوا الوسط الفني بتصرفاتهم المبتذلة وغير المسؤولة»، مشيرةً إلى أن وضع الفن صار مقلوباً إلى حد أنه يتطلب علاجاً عاجلاً، لكي يتخلص من آفاته الكثيرة التي تأتي من الدخلاء عليه، ومن ثم يحتاج الفن إلى من يعينه على القيام برسالته المجتمعية».