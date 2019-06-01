سُجل أثناء اقتياده من السجن.. شاهد أول ظهور للرئيس عمر البشير منذ الاطاحة به (صور + فيديو)

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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التقطت عدسات المصورين، الأحد 16 يونيو/حزيران، صوراً للرئيس السوداني السابق عمر البشير وهو يغادر السجن الى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في الخرطوم.

ويعتبر ذلك هو الظهور الأول للرئيس الذي أطاح به الجيش بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي دام 30 عاماً.

وحسب "رويترز" مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير علنا اليوم الأحد للمرة الأولى منذ الإطاحة به، حيث نُقل من السجن إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد.

وقال شاهد العيان من رويترز إن البشير كان يرتدي ملابس بيضاء وعمامة تقليدية في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب المدعي العام في الخرطوم.

وأطاح الجيش واحتجز البشير في 11 أبريل/ نيسان بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات في الشوارع ضد حكمه الذي دام 30 عامًا.

وكان البشير محتجزاً في سجن في الخرطوم بحري، بالنيل الأزرق.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الثالث من الشهر الجاري، وقامت بفضه بالقوة، ما أدى، حتى اليوم، إلى مقتل أكثر من مائة شخص بحسب قوى الاحتجاج.