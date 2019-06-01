المانيا توافق على بيع صفقتي أسلحة للسعودية

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وافقت الحكومة الألمانية، على بيع معدات عسكرية، للسعودية رغم قرار سابق بوقف تصدير السلاح لها، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

كشفت ذلك، وزارة الاقتصاد الألمانية، ردا على استجواب من النائب البرلماني عن حزب "الخضر"، "أوميد نوريبور"، حسب ما ذكرت الوكالة الألمانية.

ووفقا للوزارة، فقد سمحت الحكومة الألمانية بصفقتي أسلحة مع السعودية، عبر توريد "سيارات دفع رباعي ذات حماية خاصة"، مقابل 831 ألف يورو.

ووفقا للوزارة، فقد تمت الموافقة على 43 عملية تصدير بقيمة 206.1 مليون يورو للإمارات، شريكة السعودية في التحالف الذي تقوده في اليمن.

وجاءت هذه العمليات، خلال الفترة بين الأول من يناير/كانون الثاني، وحتى الخامس من يونيو/حزيران الماضيين.

وتعتبر الإمارات والسعودية، من بين الدول العشرة الأكثر استيرادا للسلاح الألماني.

كما تعد ألمانيا واحدة من أكبر 5 مصدرين للأسلحة في العالم، لكن مبيعات الأسلحة مسألة حساسة نظرا لتاريخ البلاد في الحرب العالمية الثانية.