مسيحيو دولة خليحية يقاضون داعية شهير

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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قرر مسيحيون كويتيون رفع دعوى قضائية ضد الداعية الإسلامي الشهير، عثمان الخميس، بتهمة “إهانة الصليب”.

وقال المحامي الكويتي هاني حسين، في فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”: إنه “سيتقدم، يوم اليوم بالشكوى إلى مكتب النائب العام ضد الداعية الخميس، على خلفية مقطع الفيديو”؛ مطالبًا وزارة الداخلية بتكريس قانون الوحدة الوطنية، وفرض احترام الأديان والشعائر على الجميع

. وأضاف “حسين”: أنه “تلقى مقطعي فيدو للشيخ عثمان الخميس، أحدهما يدعو إلى إهانة الصليب، والآخر يتعرض إلى تربة الإمام الحسين، ويصف من يصلي عليها بأنه منحرف”، متسائلًا عن “دور وزارة الداخلية تجاه هذه الدعوات من قبل الشيخ الشهير الذي سبق أن أدين بتهمة إثارة الفتنة الطائفية وتمت محاكمته على إثرها”.

وأوضح المحامي أن “الوحدة الوطنية تعني احترام الآراء والشعائر الخاصة بمختلف الأديان والطوائف”؛ مستشهدًا بخطاب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ألقاه في العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث دعا إلى الوحدة الوطنية.