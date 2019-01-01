الحوثي يتلقى هزيمة موجعة في «قعطبة» والجيش يزف اخبارا سارة ويتقدم باتجاه «العود»

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الأحد، مواقع استراتيجية في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
ونفذت قوات الجيش، صباح اليوم، عملية عسكرية واسعة من عدة محاور، تمكنت خلالها من تحرير عدة مناطق استراتيجية شمالي مديرية قعطبة.
وبحسب موقع الجيش ، حررت القوات ، مناطق، "الشجرة"، و"الخزان"، و"القراميد"، و"السوداء"، و"الذرة"، بالإضافة الى سلسلة "السود" الجبلية، المطلة على منطقة هاجر شمالي مديرية قعطبة.
وتواصل قوات الجيش الوطني، تقدمها باتجاه مواقع منطقة العود، شمالي وغربي مديرية قعطبة.
وأسفرت العملية عن مصرع 25 عنصرا من المليشيا الحوثية وجرح آخرين، بالإضافة إلى أسر ثلاثة من عناصرها