التحالف يكشف نتائج عملياته في صنعاء ويوجه دعوة للمدنيين

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية ، اليوم الأحد، تنفيذ عمليات نوعية ضد أهداف عسكرية لمليشيات الحوثي الانقلابية” في العاصمة صنعاء وسط اليمن.
وأوضح التحالف العربي إنه “نفذ عملية استهداف نوعية طالت أهداف عسكرية للميليشيات في قاعدة الديلمي الجوية ومعسكر الصيانة شمال العاصمة صنعاء .
واعلن التحالف العربي، عن تدمير اهداف عسكرية لقدرات طائرات بدون طيار تابعة للحوثيّين, في العاصمة صنعاء.
وقال التحالف انه دمر مقر تخزين طائرات مسيرة في العاصمة صنعاء.
وجدد التحالف دعوة المدنيين إلى”عدم الاقتراب من المواقع التي تستخدمها المليشيات لأغراض عسكرية كونها اهداف عسكرية لمقاتلاته خلال الفترة المقبلة.
في حين أكد المتحدث باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها الحوثيون الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.