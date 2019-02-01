الطيران يدمر اهدافا حساسة للحوثيين ويباغتهم في محافظتين «المواقع المستهدفة»

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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شنت طائرات تحالف دعم الشرعية، صباح الأحد، سلسلة غارات على مواقع وآليات عسكرية ومخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في الساحل الغربي لمحافظة حجة وفي العاصمة صنعاء.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، أن الغارات دمرت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة للميليشيات في مزارع الجر بمديرية عبس.

كما دمرت عربة محملة بعناصر من الميليشيات، ما أدى إلى مقتلهم وتدمير مخزن للألغام والعبوات الناسفة في منطقة بني حسن شمال مديرية عبس، وتدمير عربتين عسكريتين في مديرية مستبأ.

وفي صنعاء شنت مقاتلات العربي عدة غارات على مواقع ومعسكرات تابعة لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء.

واستهدفت الغارات قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء، والمدرسة الجوية في كلية الطيران بشارع الستين، غربي العاصمة كما شنت غارة أخرى على معسكر الصيانة في مديرية شمال صنعاء.

وفي وقت سابق اعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، عن تدمير اهداف عسكرية لقدرات طائرات بدون طيار تابعة للحوثيّين, في العاصمة صنعاء.

وقال التحالف انه دمر مقر تخزين طائرات مسيرة في العاصمة صنعاء.