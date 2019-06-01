الضالع تبتلع أبرز قيادات الانقلاب وترسلهم الى ذمار جثثا هامدة - أسماء

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت مصادر محلية في محافظة ذمار وسط اليمن، إن ثلاجة مستشفى ذمار العام استقبلت 12جثة لمسلحين حوثيين بينهم قيادي وأطفال جندتهم الميليشيات، ولقوا مصرعهم في المواجهات الدائرة بمحافظة الضالع.

وأضافت المصادر أن من بين الجثث جثة قيادي برتبة رائد يدعى جابر مهدي البحش.

وذكرت أن قتلى الحوثيين الذين استقبلتهم ثلاجة مستشفى ذمار العام وحدها، مساء الجمعة، هم:

- جابر مهدي البحش- رتبة رائد

- محمد عبدالله السدعي

- عبدالرزاق محمد الكبسي

- جهاد علي دوبع

- حلمي فهد غرفة

- شهاب الدين عبدالجليل العنسي

- الرميم عبده الرميم

- حسين علي المهدي

- محمد عبدالله السحولي

- محمد عبدالله الحكمي

- عبدالسلام غالب الحرازي

- مجدالدين حسين المنقذي

إلى ذلك، أقدم ما يسمى المشرف الأمني لميليشيات الحوثي بمديرية وصاب العالي غربي مدينة ذمار، المدعو فواز عبدالله عبده الجعدبي، المكنى "أبو مروان الجعدبي"، على إطلاق النار على المواطن عبده مصلح النقذي (45 عاما)، ونجليه عصام عبده مصلح (13 عاما)، ومجيب عبده مصلح (11 عاما)، ثم قام باقتيادهم إلى جهة مجهولة، بسبب رفض النقذي تجنيد أحد أبنائه في صفوف الحوثيين وإرساله إلى جبهات القتال، حسب مصادر محلية في المنطقة.

وأكدت المصادر أن المشرف الحوثي، وجه سلاحه بشكل عشوائي صوب مواطنين هرعوا لإسعاف النقذي ونجليه، ما تسبب في إصابة خمسة منهم، وهم مختار أحمد علي، وجميل المجمر، وطارق يحيى سعد طلحة، وفؤاد محمد خالد الأحجور، وطارق يوسف إبراهيم، وتم نقلهم وقتها إلى المستشفى الريفي بسوق الأحد بوصاب العالي.

وأشارت المصادر إلى أن مصير المواطن النقذي الذي يعمل ونجلاه في بيع "القات"، لا يزال مجهولا حتى اللحظة.