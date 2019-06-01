نائب رئيس البرلمان اليمني يرد بقوة على ضابط سعودي ويصفه بالطبل الأجوف

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - مأرب

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هاجم نائب رئيس مجلس النواب اليمني، السبت، ضابطا سعوديا؛ بسبب اتهامه لليمنيين بتأييد جماعة الحوثي، ووصفه بـ"الطبل الأجوف". جاء ذلك في تغريدة نشرها عبدالعزيز جباري، عبر حسابه على تويتر، ردا على ما نشره ضابط سعودي في الموقع ذاته.

وقال جباري، نائب رئيس برلمان اليمن، إن اليمنيين ضحوا بأبنائهم في كل الجبهات، ومنها الحد الجنوبي للمملكة. وكان اللواء السعودي زايد العمري، يقدم نفسه خبيرا في القدرات الصاروخية الإيرانية، قد كتب تغريدة بتويتر قال فيها: أرى أن يخير أبناء مناطق شمال اليمن بين الحرية والعيش بكرامة وبين الارتماء في أحضان الحوثي، وبالتالي يتركون وشأنهم.

هذه التغريدة دفعت بنائب رئيس مجلس النواب للرد عليه بوصفه بأنه طبل أجوف. وخاطب جباري اللواء السعودي بالقول: تخاطب مع اليمنيين باحترام أيها الطبل الأجوف .

وأضاف: "عليك أن تعرف أن اليمنيين ضحوا بأبنائهم في كل الجبهات، ومنها الحد الجنوبي لبلدك".

في إشارة إلى قوات الجيش اليمني التي تقاتل في جبهات جنوب السعودية جنبا إلى جنب مع قواتها. وأكد المسؤول اليمني أنه لو كان أغلب الشعب اليمني مؤيدا للحوثي لكان الوضع يختلف كليا.

وسبق لجباري، الذي استقال من منصبيه كنائب رئيس الوزراء في وقت سابق من العام الماضي، أن وجه انتقادات علنية للتحالف الذي تقوده المملكة؛ بسبب سياساته وخذلانه للقيادة الشرعية في حسم المعركة ضد الحوثيين، "لصالح حسابات غير سوية"، على حد وصفه.