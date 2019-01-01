إحصائية مرعبة لانتهاكات ميلشيات الحوثي بتعز في 3 أشهر

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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كشفت السلطات بمحافظة تعز اليمنية، السبت، عن إحصائيات رسمية تؤكد ارتكاب مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران، أكثر من 30 انتهاكا ضد المدنيين خلال الـ3 أشهر الماضية، بينها مئات القتلى والمصابين من المدنيين.

وذكر مكتب حقوق الإنسان في تعز، في تقرير، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 30 ألفا و494 انتهاكا بحق المدنيين في تعز وبعض مديريات المحافظة في الفترة من مارس 2018 وحتى تاريخ 15 يونيو 2019.

وبحسب التقرير، فإن إجمالي القتلى من المدنيين بلغ 2720، بينهم نساء وأطفال، فيما بلغ إجمالي المصابين 13 ألفا و494 مصابا.

وأشار التقرير إلى أن "إجمالي المختطفين من الرجال والنساء والأطفال بلغ 705 أفراد، كما تم توثيق 5595 حالة تهجير لرجال ونساء وأطفال، فيما بلغت عدد الممتلكات المتضررة جزئيا وكليا 7955".

ونوه مكتب حقوق الإنسان بتعز بأن هذه الإحصائيات ليست نهائية وقابلة للزيادة، لأن هناك انتهاكات قالت إن المكتب لم يُبلغ بها ولم يوثقها بعد، بالإضافة إلى انتهاكات وقعت في مناطق أخرى من المحافظة ما زالت تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية تم التستر عليها أو خاف الأهالي من بطش المليشيا فلم يبلغوا عنها".