بيان من السفارة السعودية تعليقا على اعتقال طاقم طائرة المملكة

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 صباحاً / مارب برس - وكالات

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أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تونس بیاناً حول واقعة، اعتقال طاقم طائرة سعودية على خلفية تعدي أحدهم على زميله وإصابته إصابات خطيرة كادت أن تؤدي بحياته في مقر إقامته بتونس.

وقالت السفارة، إنها تتابع حالة المواطن المُصاب بالتنسیق مع السلطات التونسیة المختصة، وكذلك مدير مكتب الخطوط السعودية في تونس.

مؤكدةً أنها تتابع مجريات التحقيق مع الجهات المختصة لكشف ملابسات الحادثة. وقدمت السفارة الشكر للسلطات التونسیة المختصة على ما بذلته من جهد في إسعاف المواطن. وكانت السلطات التونسية اعتقلت طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية في مطار تونس قرطاج، للاشتباه في اعتداء أحدهم على زميله في نزل بضاحية قمرت، شمال العاصمة تونس.

ونقلت إذاعة محلية عن مصادر أمنية قولها: ”تمّ العثور على أحد أفراد الطاقم ملقى بجانب المسبح في حالة حرجة نتيجة تعرّضه للاعتداء بالعنف الشديد ومحاولة قتله، وتمّ نقله إلى المستشفى ويخضع حاليًا لتدخل طبي عاجل في قسم الإنعاش“.

وأشار المصدر إلى أن ”طاقم الطائرة (طيارين ومساعدين ومضيفات طيران) يخضع للاستجواب حول ظروف وملابسات الاعتداء، بينما تقرر إلغاء الرحلة التي كان على متنها أكثر من 200 مسافر“.

وأشار إلى أن السلطات القضائية التونسية قررت ”منع أفراد طاقم الطائرة الموقوفين من السفر إلى حين استكمال البحث معهم حول حقيقة تورطهم في الاعتداء