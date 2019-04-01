التحالف يعلن عن عملية نوعية بصنعاء ويوجه رسائل تحذيرية للمدنيين

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن استهداف نوعي لأهداف عسكرية للميليشيات الحوثية في صنعاء.
كما أكد تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة في العاصمة اليمنية.
إلى ذلك، ناشد المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء، أو المواقع العسكرية الأخرى.
أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن، تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي...
يذكر أن التحالف أعلن أيضاً السبت أنه استهدف أهدافاً عسكرية نوعية في صنعاء. وأوضح أن الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي. كما أكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.
كما أشار الجمعة، إلى أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.