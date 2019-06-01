هجوم حوثي جديد على اهداف سعودية والتحالف يكشف التفاصيل

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة بدون طيار "درون" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.
وأوضح العقيد المالكي أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".
وأضاف: "إننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".