الإعلان عن موعد محاكمة البشير في السودان

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن النائب العام السوداني،امس السبت، موعد محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وذلك بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف.

وبذلك، فإن محاكمة البشير، ستبدأ الأسبوع المقبل، وهي المهلة المحددة لفترة الاستئناف.

وكشف النائب العام السوداني، عن أنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق.

جاء ذلك وفق ما أكده النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، في مؤتمر صحفي، السبت، قال فيه: "تم فتح 41 بلاغا جنائيا ضد رموز النظام السابق، وسيتم التحري والقبض على المتهمين خلال الأسبوع المقبل"، وفق قوله.

وفي 11 نيسان/ أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني البشير من الرئاسة بعد ثلاثين عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويقبع البشير في سجن كوبر في الخرطوم، منتظرا محاكمته من القضاء السوداني الذي وجه إليه تهما أبرزها "الثروة الحرام".

وكان محامون سودانيون أعلنوا أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم وافق على فتح بلاغ ضد البشير، ومعاونيه؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره الانقلاب العسكري، عام 1989.