قيادة البنك المركزي اليمني توجه شكرها لـ«اللواء العرادة»عقب مساهمة الأخير في إنجاح هذه الخطوة الوطنية

الأحد 16 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن البنك المركزي اليمني، في المركز الرئيسي بعدن، اليوم السبت، 15 يونيو 2019م عن نجاح عملية الربط مع فرع البنك في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وأكد البنك المركزي، في بيان له، "تمكن الفنيون من فريقي عمل البنك المركزي في المركز الرئيسي عدن، وفرع مأرب، من تنفيذ عملية ربط نظام فرع مأرب بالمركز الرئيسي للبنك في العاصمة عدن".

وأوضح البنك المركزي، في صفحته الرسمية في "الفيس بوك"، "إنه تم تنفيذ بعض العمليات التجريبية الناجحة للتأكد من سلامة الربط".

وأشار إلى أن عملية الربط تمت، تنفيذا لمحضر الاتفاق الذي تمّ في وقت سابق من هذا الشهر، بين اللواء سلطان العرادة، محافظ محافظة مأرب، وحافظ معياد محافظ البنك المركزي اليمني، المتضمن ربط فرع البنك المركزي بمحافظة مأرب، بالمركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات سعى البنك المركزي لتفعيل سياسته النقدية، في كل المحافظات المحررة، وادارته لحسابات الحكومة وفقا للقانون.

وأعربت قيادة البنك المركزي عن شكرها لكل من ساهم وشارك في تسهيل عملية الربط، وبالأخص السلطة المحلية لمحافظة مأرب بقيادة الشيخ سلطان العرادة، وفريقي العمل بقيادة الدكتور نشوان القباطي، والأستاذ جمال قايد الكامل مدير فرع مأرب، وجميع موظفي تقنية المعلومات بالمركز الرئيسي وموظفي فرع مأرب.

ولفت البنك إلى أن توقيت عملية الربط، يأتي بعد انهاء البنك المركزي اليمني من إكمال عملية التعاقد مع شركة ارنست اند يونغ كمدقق مالي للبنك المركزي للأعوام من 2017 الى 2019.

وكان محافظ البنك حافظ معياد، قد اتهم محافظي مأرب والمهرة، برفضهم عملية ربط البنك المركزي في محافظتيهما بالمقر الرئيسي للبنك، مهددا بالاستقالة في حال لم تتم عملية الربط، قبل أن يتراجع وينشر وثيقة توقيع مع محافظ مأرب للبدء بعملية الربط بين المركز الرئيس بعدن، وفرع البنك بمأرب.