وسائل إعلام سعودية تكشف حقيقة استهداف «الحوثيين» لمطاري «أبها وجازان» موقع عبري يفضح «طهران»بشأن صاروخ مطار «أبها» ويتحدث عن حدث عسكري جديد لم تشهده المنطقة من قبل اتفاق «عربي» جماعي للتحرّك ضد «الحوثيين» ”هادي“ يلتقي السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن «غوتريش» يقدم مقترحا جديدا بشأن «الخديدة» قطر تصعد بتصريحات خطيرة جدا ضد السعودية والامارات وتفتح ملفات أحداث 11 من سبتمبر وزيرة في حكومة الشرعية تزف خبرا سارا لملايين اليمنيين في جميع المحافظات شاهد : ماذا غنم الجيش بعد معارك عنيفة في هذه الجبهة والطيران يفتك بالحوثيين الجيش يطلق عملية عسكرية هدفها «رأس الحوثي» ويتقدم الى «كهوف مران» ملكة جمال روسيا تكشف عن تغييرات بعد ولادة ابنها من ملك ماليزيا
ذكرت وسائل اعلام سعودية مساء اليوم السبت 15 يونيو 2019 م أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا في سماء أبها جنوب غرب السعودية.
وكانت مليشيات الحوثي قد أعلنت مساء اليوم السبت استهدافها مطاري أبها وجازان جنوب المملكة العربية السعودية بعمليات هجومية بطائرات مسيرة.
ونقلت وكالة سبأ التابعة للمليشيات الحوثية عن مصدر في مايُسمى بسلاح الجو أن طائرات قاصف 2k نفذت عمليات هجومية على مطاري أبها وجيزان السعوديين.
وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.
كما شهد مطار أبها الأربعاء سقوط مقذوف حوثي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، في حينه سقوط مقذوف "حوثي" في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.