موقع عبري يفضح «طهران»بشأن صاروخ مطار «أبها» ويتحدث عن حدث عسكري جديد لم تشهده المنطقة من قبل

السبت 15 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال موقع إلكتروني عبري اليوم السبت 15 يونيو 2019 م إن استهداف مليشيات الحوثي الأخير لمطار أبها السعودي هو حدث عسكري جديد في الشرق الأوسط.

وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "ديبكا" أن الحوثيين استهدفوا مطار أبها بصاروخ "Soumar سومار" إيراني الصنع مشيرا الى انه يعتبر حدث جديد، ربما لم تشهده المنطقة من قبل، وهذا ما يؤكد بأن مستقبل الشرق الأوسط في خطر.

وأوضح أنه في حال استمرت إيران في ارسال صواريخ "Soumar سومار" كاملا أو أجزاء لمليشيات الحوثي في اليمن، فنحن من المؤكد أمام حدث عسكري أو واقعة عسكرية جديدة خطيرة.

وأسفر هجوم الحوثيين على مطار أبها جنوب غربي السعودية، الأربعاء الماضي، عن إصابة 26 شخصا بجروح. وبعثت السعودية الخميس الماضي، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف مطار أبها الدولي، وأبلغت المجلس أنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، حيث يثبت التحقيق السعودي أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.