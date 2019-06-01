اتفاق «عربي» جماعي للتحرّك ضد «الحوثيين»

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عقد مكتب البرلمان العربي اليوم السبت 15 يونيو 2019 م بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اجتماعًا ناقش التطورات التي تشهدها المنطقة.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) عقد الاجتماع برئاسة مشعل بن فهم السلمي وحضور نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان الدائمة في البرلمان.
وقال السلمي في تصريح له اليوم في ختام الاجتماع إن مكتب البرلمان العربي ناقش عددًا من الموضوعات المهمة على رأسها تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية والمستجدات الخطيرة التي تواجه الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن مكتب البرلمان العربي أقر عددًا من مشاريع القرارات وأحالها للجان البرلمان العربي لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة للبرلمان العربي التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل، ومنها مشروع قرار بشأن "الهجوم الحوثي الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة العربية السعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع قرار بشأن مستجدات الاوضاع في الجمهورية اليمنية".
وأعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية، الجمعة قبل الماضية، شن هجمات جوية بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.