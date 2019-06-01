موقع عبري يفضح «طهران»بشأن صاروخ مطار «أبها» ويتحدث عن حدث عسكري جديد لم تشهده المنطقة من قبل اتفاق «عربي» جماعي للتحرّك ضد «الحوثيين» ”هادي“ يلتقي السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن «غوتريش» يقدم مقترحا جديدا بشأن «الخديدة» قطر تصعد بتصريحات خطيرة جدا ضد السعودية والامارات وتفتح ملفات أحداث 11 من سبتمبر وزيرة في حكومة الشرعية تزف خبرا سارا لملايين اليمنيين في جميع المحافظات شاهد : ماذا غنم الجيش بعد معارك عنيفة في هذه الجبهة والطيران يفتك بالحوثيين الجيش يطلق عملية عسكرية هدفها «رأس الحوثي» ويتقدم الى «كهوف مران» ملكة جمال روسيا تكشف عن تغييرات بعد ولادة ابنها من ملك ماليزيا التحالف يوجه مناشدة عاجلة لليمنيين
التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم السبت 15 يونيو/حزيران، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل.
جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وتطورات الأوضاع بصورة عامة.
وأكد الرئيس التزام الحكومة الشرعية بالسلام الذي قدمت من أجله التنازلات والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216 .
وثمن هادي دعم وجهود الولايات المتحدة لليمن ومسارات السلام، مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين على مختلف المستويات .
من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً دعم بلاده لليمن وحكومتها الشرعية.
كما تناول اللقاء عدداً من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.