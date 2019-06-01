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”هادي“ يلتقي السفير الأمريكي الجديد لدى اليمن

السبت 15 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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التقى الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم السبت 15 يونيو/حزيران، سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى اليمن كريستوفر هنزل.

جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وتطورات الأوضاع بصورة عامة.

وأكد الرئيس التزام الحكومة الشرعية بالسلام الذي قدمت من أجله التنازلات والمرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216 .

وثمن هادي دعم وجهود الولايات المتحدة لليمن ومسارات السلام، مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين على مختلف المستويات .

من جانبه عبر السفير الأمريكي عن سروره بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التشاور والتعاون المشترك بين البلدين، مؤكداً دعم بلاده لليمن وحكومتها الشرعية.

كما تناول اللقاء عدداً من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

 

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