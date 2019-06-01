وزيرة في حكومة الشرعية تزف خبرا سارا لملايين اليمنيين في جميع المحافظات

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قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة الشرعية الدكتورة ابتهاج الكمال السبت، انه سيتم البدء بصرف المرحلة الخامسة من مشروع الحوالات النقدية الطارئة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية ابتداء من يوم غدا الاحد عبر بنك الامل للتمويل الاصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر.
وأضافت الكمال في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) ان الصرف يستهدف المستفيدين في كافة المحافظات بما فيها المحافظات غير المحررة، لعدد 9 ملايين مستفيد.
وأوضحت الكمال انه تم الوصول خلال مراحل الصرف الاربع الماضية الى اكثر من مليون ونصف اسرة بواقع 9 ملايين مستفيد في كافة المحافظات.
وأشارت الكمال إلى موافقة البنك الدولي على استمرار دعم مشروع الحوالات النقدية الطارئة لأربع دورات قادمة الى يونيو 2020م.
وحثت الكمال صناديق الرعاية الاجتماعية بالمحافظات والسلطات المحلية التى التعاون الكامل وتسهيل تنفيذ صرف المرحلة الخامسة من مشروع توزيع الحوالات النقدية.