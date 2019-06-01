شاهد : ماذا غنم الجيش بعد معارك عنيفة في هذه الجبهة والطيران يفتك بالحوثيين

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غنم الجيش الوطني في المنطقة الخامسة آليات عسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة المختلفة، بعد معارك عنيفة مع الحوثيين في حجة(شمال غرب اليمن).
وتمكنت قوات الجيش الوطني بالمنطقة العسكرية الخامسة من استعادة آليات عسكرية متنوعة وكمية كبيرة من الأسلحة المختلفة كانت تسيطر عليها المليشيا الحوثية الإيرانية في جبهة عبس شمال محافظة حجة.
ونقل المركز الاعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة عن مصدر عسكري قوله إن عدد الأليات العسكرية التي تم استعادتها بلغت 5 آليات، على متنها منصات صواريخ متحركة، ومدافع هوزر، وعيار 85، ومدفع مئة ملي، ومدفع 10، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفع هاون 120، وعدد من القناصات، وكمية كبيرة من الذخائر المختلفة.
وكان الجيش الوطني قد نفذ هجمات مباغتة على مواقع تمركز الحوثيين تمكن خلالها من تحرير عدد من المزراع والقرى غرب حرض، وقرى عزلة بني حسن التابعة لمديرية عبس.
وينشر مأرب برس مجموعة صور تظهر العتاد والسلاح الذي سيطر عليه الجيش الوطني واستعاده من الحوثيين.
الى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، عدة غارات جوية على مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
واستهدفت المقاتلات بعدة غارات جوية، مخزن اسلحة للمليشيا في منطقة بني حسن بمديرية عبس، غربي المحافظة، مما أدى الى تدميره بشكل كلي.
كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى، تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية، شرقي كبري "الحقوف"، بمديرية مستبأ.
وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين تابعتين للمليشيا ومصرع كل من كان على متنهما.