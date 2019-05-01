الجيش يطلق عملية عسكرية هدفها «رأس الحوثي» ويتقدم الى «كهوف مران»

السبت 15 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 769

اعلن قائد عسكري عن عملية عسكرية تجري في صعدة هدفها الوصول إلى كهوف مران معقل الحوثي (شمال اليمن).

وقال أركان حرب اللواء الثالث حرس حدود، العقيد هايل القشائي "إن العملية العسكرية مستمرة، وتجري على قدم وساق، بتخطيط محكم وتنسيق دقيق مع قوات التحالف، حتى الوصول إلى معقل الجماعة الحوثية في كهوف مران واجتثاثها من جذورها".

وبحسب ما نقلت قناة "العربية" عن القشائي "فقد تم شلّ حركة الميليشيا في سلسلة جبلة في مران وأن ميليشيات الحوثي خسرت العشرات من عناصرها، الذين سقطوا بين قتيل وجريح، إثر القصف المدفعي المكثف على مواقعها، ما جعلها عاجزة عن العودة والتمركز".

وكانت قوات الجيش الوطني، أحرزت تقدماً جديداً،الجمعة، في سلسلة الجبال المتوسطة لجبهتي مران وعلب وجبهة باقم بمحافظة صعدة، بعد شنّها هجوماً مباغتاً على عدد من المواقع والجبال التي تتحصن فيها الميليشيات الانقلابية.

وتمكنت قوات الجيش، ممن السيطرة على التباب السود والتباب البيض وتبة الكوفية؛ حيث كانت تتمركز بها ميليشيات الانقلاب، بعد معارك عنيفة.