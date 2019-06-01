ملكة جمال روسيا تكشف عن تغييرات بعد ولادة ابنها من ملك ماليزيا

السبت 15 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

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تزوجت ملكة جمال موسكو 2015، أوكسانا فويفودينا من ملك ماليزيا السابق السلطان محمد الخامس عام 2018، وتنازل زوجها عن العرش بعد فترة قصيرة من الزفاف، وبالرغم من وجود شائعات أن زواجهما كان مضطربا، أصبح الزوجان والدين لطفل.

حيث ألقت ملكة جمال روسيا الضوء على بعض تفاصيل حياتها العائلية مع الملك الماليزي السابق وولدهما على الانستغرام. ونشرت أوكسانا البالغة من العمر 25 عاما الصورة الأولى لمولودهما الأول وتحدثت عن حياتها كأم لهذا الطفل المميز جدا.

وقالت: لقد تغيرت حياتنا منذ أن جاء هذا الأرنب الصغير إلى عالمنا، لقد جاء إلى هنا لإعطاء الحب ونلقي المحبة.

عندما يبدأ شخص ما في الاعتناء بشخص آخر أكثر من نفسه، يتحول الحب إلى عائلة. وأضافت، إن العائلة والأطفال هم أهم الأشياء في هذه الحياة “، داعية معجبيها إلى” الاعتناء ببعضهم البعض” وغيرت الأم المحظوظة اسمها من أوكسانا فويفودينا إلى ريحانة بترا واعتنقت الإسلام، كشفت في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي أنها وزوجها الملك أصبحا والدين في 21 مايو/أيار.

قالت إن حياتها “انقسمت إلى” قبل “و” بعد “وشكرت الله وزوجها على ابنهما المسمى تينغكو إسماعيل ليون بترا بن تنكو محمد الخامس فارس بترا.

ورغم صور الزوجين السعداء وارتداء الزوجة لملابس إسلامية تقليدية هناك وسائل إعلام تنقل عن طلاق قادم بين ملك ماليزيا السابق وزوجته الروسية، وتنفي العائلة هذه الادعاءات وتقول أنها أخبار كاذبة