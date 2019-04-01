التحالف يوجه مناشدة عاجلة لليمنيين

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، أنه استهدف أهدافاً عسكرية نوعية في صنعاء.
وأوضح أن الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي.
كما أكد أن تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.
وأوضح أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.
إلى ذلك، ناشد التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في العاصمة اليمنية، صنعاء.
وشملت عملية الاستهداف تدمير منظومات دفاع جوي تتبع المليشيات الحوثية في صنعاء .