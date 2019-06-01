تعرف على دخل إيفانكا ترامب المالي وزوجها كوشنر

السبت 15 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - عربي 21

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كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن الدخل المالي لإيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك دخل زوجها جاريد كوشنر.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إيفانكا وكوشنر يعملان مستشارين في البيت الأبيض، وانخفض دخلهما خلال عام 2018 مقارنة بالأعوام السابقة"، مشيرة إلى أن "البيانات المالية الشخصية التي تم الإفصاح عنها في 2017 تظهر أن دخل الزوجين آنذاك بلغ 82 مليون دولار".

ولفتت الصحيفة إلى أن الإفصاح الجديد عن الذمة المالية المقدم الشهر الماضي إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية، يظهر أن "إيفانكا جنت 3.9 مليون دولار من حصة في فندق ترامب إنترناشيونال وأكثر من خمسة ملايين دولار من علامتها التجارية الخاصة،.

وتمكن الزوجان من حصد 29 مليون دولار أمريكي على الأقل في 2018" وأوضحت الصحيفة أن "قرار إيفانكا ترامب إغلاق ماركة ملابسها، بسبب عملها في واشنطن أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة في الدخل عام 2018"، مشيرة إلى أن "إيفانكا أبلغت في عام 2017 عن دخل يزيد على 5 ملايين دولار من العلامة التجارية، لكن في 2018 أبلغت uk حصولها على ما يتراوح بين مليون و5 ملايين دولار أمريكي".

وكان تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، ذكر قبل أيام أن "شركة مملوكة جزئيا لكوشنر، تلقت تمويلا أجنبيا من جهة غامضة، بقيمة وصلت إلى 90 مليون دولار، منذ دخوله البيت الأبيض". ويشير التقرير، إلى أن "شركة العقارات التي يملكها كوشنر بالمشاركة تلقت 90 مليون دولار أمريكي في استثمارات أجنبية ومن منتج غامض في الخارج منذ دخوله البيت الأبيض بصفته مستشارا بارزا للرئيس دونالد ترامب".

وأفادت الصحيفة بأن الاستثمارات على شركة "Cadre" وصلت من السعودية وعدة مستثمرين عبر ذراع استثمارية تابع لشركة "غولدمان ساكس" ومقرها جزر الكايمان، التي تعد أحد الملاذات الضريبية حول العالم.