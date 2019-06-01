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عادل الجبير يعلن : السعودية لا تريد حربا مع إيران.. وعلى طهران ان تحدد موقفها بين هذين الخيارين

السبت 15 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب
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طالب وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عادل الجبير، إيران بأن تقرر في ما إذا كانت تريد أن تكون "دولة أم ثورة"، واصفا تصرفاتها باللاعقلانية.

وأكد الجبير خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، على أنه "لا أحد يريد الحرب، لكن الأمر يعود لطهران".

وقال: "لقد أوضحنا للإيرانيين عن طريق رسائل، وأمريكا أيضا وجهت رسائل عن طريق دول أخرى، مفادها أن لا أحد يريد الحرب، ويجب على الإيرانيين ألا يميلوا إليها".

وتابع: "الرسالة كانت واضحة بأننا سندافع عن اهتماماتنا ولن نسمح لإيران بالقيام بالعنف ضدنا، ونريد تجنب الحرب بجميع الطرق، لأن الجميع يخسر في الحرب".

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية على أن المملكة تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، مشيرا إلى أن الجميع يحاول تجنب الحرب باستثناء إيران. وأوضح: "نحاول استخدام الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية لكي تقوم إيران بفعل الصواب ولكي نوضح لإيران أن سلوكياتها غير مقبولة".

وقال الجبير إن الرياض تجري مشاورات مع واشنطن وحلفائها حول الخطوة التي يجب الأخذ بها، مشيرا إلى أن العالم يجب أن يوصل لإيران رسالة.

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