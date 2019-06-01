مصرع حوثيين بينهم قيادات أثناء زيارة ميدانية لهم

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لقي ما لا يقل عن 6 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم بينهم قيادات برصاص المقاومة الشعبية المسنودين بقوات من ألوية العمالقة بمديرية الزاهر ال حميقان بمحافظة البيضاء.
وقالت مصادر ميدانية ان المقاومة الشعبية العمالقة استهدفت موقع للمليشيات الحوثية في الزاهر اثناء زيارة ميدانية لقيادة المليشيات للموقع مما أسفر عن مصرع 4 بينهم قيادي ميداني.
وأفادت المصادر "أن اثنين من مليشيات الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم في عملية قنص لرجال المقاومة الشعبية في ذات المنطقة".
كما تمكن رجال المقاومة الشعبية وقوات العمالقة من احراق طقم عسكري للمليشيات الانقلابية ومصرع من كانوا على متنه ظهر الجمعة في موقع الشبكة بمنطقة قربة مديرية الزاهر.