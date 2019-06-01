عاجل.. التحالف ينفذ ضربات جوية نوعية ضد «الحوثيين»

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أعلنت قوات التحالف العربي قبل قليل تنفيذ ضربات جوية وصفت بالنوعية على أهداف حوثية عسكرية مشروعة.
وذكرت قناة الإخبارية السعودية بأن عملية الاستهداف شملت تدمير منظومات دفاع جوي تتبع المليشيات الحوثية في صنعاء وسط اليمن.