الـ«CNN»:صاروخ إيراني «أرض- جو» يستهدف طائرة أمريكية

السبت 15 يونيو-حزيران 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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في الساعات التي سبقت الهجوم على ناقلتين في خليج عمان يوم الخميس الماضي، اكتشف الإيرانيون طائرة أمريكية بدون طيار تحلق فوقهم، فأطلقوا صاروخ أرض جو على الطائرة بدون طيار.

ووفقاً لشبكة "CNN" الأمريكية، فقد قال مسؤول أمريكي إن الصاروخ أخطأ الطائرة، وسقط في الماء، مضيفاً أنه قبل إطلاق النار، لاحظت الطائرة الأمريكية من طراز MQ-9 السفن الإيرانية التي كانت تقترب من الناقلات، إلا أنه لم يوضح ما إذا كانت الطائرة بدون طيار شاهدت القوارب تنفذ هجوماً فعلياً أم لا.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها الولايات المتحدة عن بعض تفاصيل ما قبل الهجوم على ناقلتي النفط.

ووفقاً لما نقلته "CNN" عن مصدر أمريكي مسؤول، فإن زوارق إيرانية صغيرة حاولت منع القوارب القاطرة من سحب سفينة "Front Altair"، إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان.

كما قام زورق إيراني بمناورة أمام سفينة حربية أمريكية في محاولة لقطع الطريق أمامها بينما كانت في طريقها للاستجابة لنداء الاستغاثة من الناقلتين، لكن السفينة الأمريكية التفت من حوله.

وكانت البحرية الأمريكية نشرت مقطع فيديو قالت إنه "يُظهر قارباً إيرانياً يقترب من إحدى الناقلتين بعد الهجوم؛ لإزالة لغم لاصق، لم ينفجر من هيكلها". واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ الهجوم على الناقلتين في خليج عُمان، وهو ما نفته طهران.