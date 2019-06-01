تطبيق جديد سيدفع المال لمستخدميه.. كيف ذلك؟

السبت 15 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تطبيق جديد يتيح للشركة جمع البيانات حول كيفية استخدام الناس هواتفهم الذكية مقابل المال.

ويُسمى التطبيق الجديد "Study"، وهو مصمَّم لإعطاء بيانات "فيسبوك" حول التطبيقات التي يستعملها المشاركون، ومقدار الوقت الذي يقضونه فيها.

ويتمتع "فيسبوك" بتاريخ طويل من استخدام التطبيقات لجمع معلومات حول عادات الاستخدام من أجل تحسين خدماته.

وكان "فيسبوك" اشترى في عام 2013، تطبيقاً مجانياً للأمان يسمى "أونافو"، يتيح للمستخدمين الوصول إلى شبكة خاصة افتراضية، لتصفُّح الويب وتنزيل التطبيقات بدرجة أكبر من الخصوصية.