«الجيش» يتقدم في معقل «الحوثيين»مدعوماً بمقاتلات التحالف

السبت 15 يونيو-حزيران 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة 14 يونيو2019 م ، السيطرة على مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة شمالي البلاد.

ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن قائد اللواء 63 مشاه العميد علي مرشد، قوله، إن قوات الجيش الوطني، شنت فجر اليوم هجوما واسعا، على عدة مواقع لمليشيا الحوثي في جبهة علب.

وأكد أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم، من تحرير تبة “السبعة، وتبة “القدس، وتبة “نايف”، وعدد من المناطق المحيطة بتلك التباب.

ولفت القائد العسكري، إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.

بالتزامن نفذت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، عدة غارات جوية، استهدفت بها مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في المنطقة ذاتها.

وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للمليشيا الانقلاب