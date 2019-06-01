«الجيش» يتقدم في معقل «الحوثيين»مدعوماً بمقاتلات التحالف «معين عبد الملك» يكشف حقيقة ربط فرع البنك المركزي في «مأرب» بالمركز الرئيسي بـ«عدن»ويتحدث عن مصير إيرادات «المهرة» سلطنة عمان تعلق على قصف الحوثيين لمطار ابها السعودي ”ريم الهاشمي“ تودع ”معين عبدالملك“ والأخير ”حققت أهدافي“ من مقر ”الكونجرس“ الأمريكي.. ”بن مبارك“ يكشف عن ”هدية إيرانية“ لليمن هجوم عسكري حوثي كبير استهدف السعودية الجمعة.. التحالف يكشف التفاصيل لماذا علقت ناقلات النفط العملاقة حجوزات النقل إلى الخليج ؟ تعرف على أهم ممرات النفط البحرية حول العالم موقف قطري مفاجئ للسعودية وتوجيه 3 مقترحات الى قيادة المملكة تنهي حرب اليمن خلوة شرعية لكل سجين سعودي .. ساعة كل شهر..
أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة 14 يونيو2019 م ، السيطرة على مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي غرب محافظة صعدة شمالي البلاد.
ونقل موقع الجيش"سبتمبر نت" عن قائد اللواء 63 مشاه العميد علي مرشد، قوله، إن قوات الجيش الوطني، شنت فجر اليوم هجوما واسعا، على عدة مواقع لمليشيا الحوثي في جبهة علب.
وأكد أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم، من تحرير تبة “السبعة، وتبة “القدس، وتبة “نايف”، وعدد من المناطق المحيطة بتلك التباب.
ولفت القائد العسكري، إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.
بالتزامن نفذت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، عدة غارات جوية، استهدفت بها مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية في المنطقة ذاتها.
وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للمليشيا الانقلاب