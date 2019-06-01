«معين عبد الملك» يكشف حقيقة ربط فرع البنك المركزي في «مأرب» بالمركز الرئيسي بـ«عدن»ويتحدث عن مصير إيرادات «المهرة»

السبت 15 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك،اليوم الجمعة 14 يونيو 2019 م على أن الأجهزة الرقابية والمحاسبية للحكومة الشرعية تتابع بعض الإجراءات التي تضمن توريد كل ايرادات الدولة ضمن حسابات البنك المركزي في عدن.

وأوضح رئيس الوزراء في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة ”سكاي نيوز“وتابعها مأرب برس بأن أوجه الصرف ايرادا وصرفا لإيرادات محافظة مأرب من الغاز الطبيعي والموارد الأخرى تتم بحسب قوانين الدولة .

وأكد "معين" في حديثة انه يجري الان ربط فرع بنك محافظة مأرب بالمركز الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن كي يتسنى للحكومة مراقبة عمليات الصرف التي تتم بشكل يومي وشهري وليس في نهاية العام .

وعن ايرادات محافظة المهرة تابع قائلاً : هناك ربط لكن لاتورد هذه الموارد ضمن حسابات الحكومة العام حيث الاجهزة تتابع ذلك وسيجري ربط كل الافرع "