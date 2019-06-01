سلطنة عمان تعلق على قصف الحوثيين لمطار ابها السعودي

الجمعة 14 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نقلت وسائل إعلام عمانية عن مسؤول بوزارة الخارجية أن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التصعيد العسكري والأحداث الميدانية المرتبطة بالحرب في اليمن.



وأشار المسؤول بالخارجية العمانية في هذا الصدد إلى آخر هذه الأحداث المتمثل في الهجوم الذي تعرض له مطار أبها المدني بالسعودية. وفقا لموقع روسيا اليوم.



وأفيد في هذا السياق بأن السلطنة تحث "على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتأمل بأن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة، بما يحقق إيجاد تسوية سياسية للأزمة في الجمهورية اليمنية الشقيقة ويحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها".



وأعلنت مليشيا الحوثي في وقت متأخر من مساء الأربعاء استهدافها مطار أبها السعودي. وأكد التحالف ذلك. موضحا أن القصف أسفر عن إصابة 26 مسافرا من جنسيات مختلفة كانوا في صالة المطار.



وجدد الحوثيون قصفهم لمطار أبها. مؤكدين أن القصف أصاب الهدف بدقة. قيا قال التحالف إنه أسقط خمس طائرات حوثية مسيرة كانت تستهدف المملكة.