”ريم الهاشمي“ تودع ”معين عبدالملك“ والأخير ”حققت أهدافي“

الجمعة 14 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اختتم رئيس الوزراء معين عبدالملك، الجمعة 14 يونيو/حزيران، زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي استغرقت عدة أيام.

وكان في وداع رئيس الوزراء بمطار أبوظبي الدولي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي وحرس التشريفات.

وقال رئيس الوزراء إن ”الزيارة كانت مثمرة وإيجابية وحققت أهدافها وتكللت بالنجاح، من خلال المباحثات الثنائية بين البلدين الشقيقين بمختلف الجوانب".

وأكد ـ بحسب وكالة سبأ ـ حرص الحكومة على مواصلة جهودها الدؤوبة من أجل استمرار دوران عجلة التنمية والتغلب على الصعوبات والتحديات والمعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق أهداف التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمختلف فئات وشرائح المجتمع.

وعقد معين والوفد المرافق له، سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين بالمؤسسات والصناديق التنموية بالإمارات، تطرقت إلى مناقشة استمرار الجهود الإماراتية وموقفها إلى جانب اليمن.

وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي مع دولة الإمارات ممثلة بمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بشأن مشروع توريد وتركيب وتشغيل توربين غازي مع الشبكة الكهربائية بقدرة 100 ميجا وات في محطة الحسوة بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي.

كما جرى بحث إمكانية استفادة وزارة الكهرباء اليمنية من خبرات مؤسسة أبوظبي للطاقة في توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية في اليمن.

وشملت مباحثات وزارة التخطيط ووزارة الموارد البشرية الإماراتية، مجالات بناء القدرات والدعم المؤسسي وتسهيل استقدام العمالة الماهرة.

واتفق الجانبان على تقديم الحكومة اليمنية رؤية بجميع جوانب التعاون المشترك في مجال بناء القدرات وتسهيل استقدام العمالة اليمنية وتوقيع اتفاقية تفاهم مشتركة بموجب تلك الرؤيا، إضافة إلى بحث مساهمة صندوق أبوظبي للتنمية في تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية بموجب إعداد الحكومة الشرعية خطة عمل ورؤية موحّدة وشاملة بالمشاريع الحيوية المطلوبة وذات الأولوية في مختلف المجالات والقطاعات ورفعها إلى صندوق أبوظبي، تمهيداً لتحديد التدخلات والشروع في تنفيذ تلك المشاريع، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية والخدمية والمشاريع الصغيرة التي من الممكن أن تكون نتائجها واضحة ويلمس أثرها المواطنين.