هجوم عسكري حوثي كبير استهدف السعودية الجمعة.. التحالف يكشف التفاصيل

الجمعة 14 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الجمعة 14 يونيو/حزيران، إسقاط خمس طائرات مسيرة حوثية كانت باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط جنوبي السعودية.



وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي،في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية"واس": إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية، اليوم ، من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية.



وأوضح أن"حركة الملاحة الجوية والمجال الجوي بمطار أبها الدولي تعمل بصورة طبيعية، وليس هناك أي تأخير في الرحلات الجوية وحركة المسافرين".



وأضاف،"أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.



وأكد حقهم المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".



وكانت ميليشيا الحوثي قد استهدفت مطار أبها أمس الأول الأربعاء بصاروخ ما أدى إلى إصابة 26 مدنيا.