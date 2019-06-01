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لماذا علقت ناقلات النفط العملاقة حجوزات النقل إلى الخليج ؟

الجمعة 14 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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شركتا دي.أتش.تي هولدنغز وهيدمار المالكتان لناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج- وكالة فارس

قال ثلاثة وسطاء شحن، لوكالة رويترز، إن شركتي دي.أتش.تي هولدنغز وهيدمار المالكتين لناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج عقب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان اليوم الخميس.

وتملك دي.أتش.تي أسطولا كبيرا من الناقلات العملاقة، بينما تملك هيدمار مجموعة واسعة من ناقلات النفط. وقال مصدر إن الشركتين علقتا عروض سفنهما من فئة سويزماكس القادرة على نقل مليون برميل وعلى ناقلاتهما العملاقة أيضا.

ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلب للتعليق.

 

 
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