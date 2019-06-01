لماذا علقت ناقلات النفط العملاقة حجوزات النقل إلى الخليج ؟ تعرف على أهم ممرات النفط البحرية حول العالم موقف قطري مفاجئ للسعودية وتوجيه 3 مقترحات الى قيادة المملكة تنهي حرب اليمن خلوة شرعية لكل سجين سعودي .. ساعة كل شهر.. نتائجها مذهلة للنساء.. وصفة غذائية لعلاج العُقم السعودية تعلن عن تدمير أهداف خطيرة للحوثيين تهدد الأمن الإقليمي والدولي تقارير صحفية تكشف: صفقة برشلونة ودي ليخت أصبحت شبه مستحيلة مارادونا يتخلى عن التدريب بسبب هذا الأمر الخطير العسكر باعوا البشير .. تطورات خطيرة في محاكمة الرئيس السوداني المعزول من هي الفنانة اليمنية السعودية ريماس منصور؟
شركتا دي.أتش.تي هولدنغز وهيدمار المالكتان لناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج- وكالة فارس
قال ثلاثة وسطاء شحن، لوكالة رويترز، إن شركتي دي.أتش.تي هولدنغز وهيدمار المالكتين لناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج عقب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عمان اليوم الخميس.
وتملك دي.أتش.تي أسطولا كبيرا من الناقلات العملاقة، بينما تملك هيدمار مجموعة واسعة من ناقلات النفط. وقال مصدر إن الشركتين علقتا عروض سفنهما من فئة سويزماكس القادرة على نقل مليون برميل وعلى ناقلاتهما العملاقة أيضا.
ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلب للتعليق.