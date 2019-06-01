تعرف على أهم ممرات النفط البحرية حول العالم

الجمعة 14 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس -عربي 21

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تعبر الحاويات النفطية حول العالم من خلال مجموعة من الممرات، ويعد من أبرز تلك الممرات مضيق هرمز ومضيق ملقا اللذان يوصلان إلى جنوب شرق وشرق آسيا، ومضيق جبل طارق الموصل إلى أمريكا، وقناة السويس الموصلة إلى أوروبا.

وترجع أهمية تلك الممرات إلى حجم براميل النفط التي تمر من خلالها بشكل يومي، حيث يمر من خلال مضيق هرمز نحو 19 مليون برميل يوميا، ومضيق ملقا يمر منه نحو 16 مليون برميل يوميا، وقناة السويس يمر منها نحو 5.5 ملايين برميل يوميا، ومضيق باب المندب 5 ملايين برميل يوميا.

وتتصدر السعودية قائمة الدول المصدرة للنفط، حيث يبلغ حجم إنتاجها اليومي نحو 7 ملايين برميل، تليها روسيا التي تصدر نحو 4.8 ملايين برميل يوميا، وأمريكا نحو 3.6 ملايين برميل يوميا، وكندا نحو 3.6 ملايين برميل يوميا، والعراق نحو 3.5 ملايين برميل يوميا.