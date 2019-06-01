تقارير صحفية تكشف: صفقة برشلونة ودي ليخت أصبحت شبه مستحيلة

الجمعة 14 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني بات بعيدا جدا عن الحصول على هدفه، بضم المدافع الهولندي الواعد ماتياس دي ليخت، بعد دخول باريس سان جرمان الفرنسي على خط الصفقة.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية إن النادي الباريسي عرض على قلب دفاع أياكس أمستردام الهولندي راتبا سنويا يبلغ 20 مليون يورو، مقابل 7 ملايين يورو فقط من النادي الكتالوني.

ولفت دي ليخت (19 عاما) الأنظار بقوة خلال الموسم الماضي، وساهم بشكل كبير في تتويج أياكس بثنائية الدوري والكأس المحليين، فضلا عن بلوغ الفريق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "ماركا" إن ممثلين لباريس سان جرمان التقوا مينو رايولا وكيل دي ليخت مؤخرا، وكشفت أن العرض الفرنسي أفسد مساعي برشلونة للحصول على خدمات اللاعب الدولي.

وأضافت أنه "رغم عدم توصل الطرفين إلى اتفاق بعد، فإن مقابلة ممثلي باريس سان جرمان ورايولا حطم تفاؤل برشلونة بضمه، لأن النادي ليس بإمكانه تقديم عرض أفضل لدي ليخت".

وكان بطل إسبانيا يسعى إلى ضم دي ليخت، بعدما تعاقد بالفعل مع زميله في أياكس لاعب الارتكاز فرانكي دي يونغ، حيث يسعى الفريق الكتالوني إلى صفقات قوية لتعزيز خطي الدفاع والوسط.