العسكر باعوا البشير .. تطورات خطيرة في محاكمة الرئيس السوداني المعزول

الجمعة 14 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في تطور جديد لمحاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، أعلنت النيابة العامة السودانية أنها أكملت كافة التحريات المرفوعة بحقه وجهت له تهما بالفساد.

وقال المكتب الإعلامي للنيابة العامة،: "أعلنت النيابة العامة اليوم اكتمال كافه التحريات في الدعوي الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد".

وأضاف المكتب الإعلامي: "تم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، تحت المواد 5 نقد أجنبي و1/6/ج من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 وأوامر الطوارئ 3/4".

وعزلت قيادة الجيش، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردّي الأوضاع الاقتصادية.