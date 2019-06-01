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من هي الفنانة اليمنية السعودية ريماس منصور؟

الجمعة 14 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص
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معلومات شخصية

ريماس منصور (14 مارس 1983 -)، ممثلة يمنية / سعودية اشتهرت بعد تجارب مختلفة في أعمال مثل"رابح والدكتورة"و"طاش ما طاش".

عن حياتها

ولدت في مدينة الرياض من أب يمني وأم سعودية، حاصلة على درجة البكالوريوس في «العلوم الإدارية»، كانت بدايتها كممثلة في مسلسل غشمشم مع فهد الحيان وهيا الشعيبي سنة 2006، وظهر نجاحها بشخصية «الدكتورة ريم» في مسلسل 37 درجة مئوية, كما قدمت العديد من الأدوار أبرزها الكوميدية في سلسلة واي فاي.

الميلاد 14 مارس 1983 (العمر 36 سنة)

الرياض، المملكة العربية السعودية

الجنسية السعودية

 

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