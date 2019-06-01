لحظة الحريق في منزل الفنانة اليمنية ريماس منصور بالرياض.. وكيف كانت تبكي وتصرخ – فيديو

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وثقت الفنانة اليمنية "السعودية" الشهيرة ريماس منصور، من خلال مقطع فيديو لحظة احتراق شقتها بحي الورود في الرياض حيث كانت تصرخ وتبكي بشدة، موجهة انتقادات لاذعة للدفاع المدني بسبب التأخير في الحضور لموقع الحريق لأكثر من ساعة بحسب قولها .
ووجهت الفنانة “ريماس منصور” من خلال مقطع الفيديو الذي نشرته ف ي حسابها بـ”سناب شات” اتهام إلى الدفاع المدني بالرياض قائلة: “شقتي أحترقت وأبلغت المطافي ولم يأتوا حتى الأن،. لكنها اعتذرت بعد ذلك .
فيما أكدت مديرية الدفاع المدني بالرياض، أنها باشرت حريق في حي الورود، اليوم الاثنين، لافتة إلى أن الوقت بين تبليغ العمليات ووصول الفرق بلغ 9 دقائق.