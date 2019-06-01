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شاهد لحظة سقوط الصاروخ الحوثي على مطار أبها الدولي وكيف أحدث من دمار .. فيديو

الجمعة 14 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-مارب
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كشفت كاميرات المراقبة في مطار ابها الدولي لحظة سقط الصاروخ الحوثي "الإيراني الصنع " لحظة سقوطه على أحد صالات الاستقبال

  

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