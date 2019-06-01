هزيمة قاسية للحوثيين بـ«الضالع».. منطقة إستراتيجية بمساحة 4 كيلو تحت سيطرة «الجيش»

الجمعة 14 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استعادت قوات الجيش الوطني، أمس الخميس 13 يونيو 2019 م السيطرة على منطقة إستراتيجية كانت تحت سيطرة ميليشيات الحوثي شمال مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع..

ونقلت قناة "يمن شباب"عن مصادر عسكرية قولها : إن وحدات من الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية استعادت السيطرة على منطقة "الدوير" بالكامل.

وأوضحت المصادر، أن المنطقة التي أحكم الجيش سيطرته عليها تقدر مساحتها بـ" 4كيلو" وأصبحت قوات الجيش على أطراف منطقة باب غلق .

وتمثل منطقة الدوير أهميه استراتيجية لقوات الجيش الوطني كونها بوابة تحرير مناطق وقرى شليل وعزاب وهجار وبيت الشوكي وعزاب وبيت الشرجي وهي مناطق تابعه لمنطقة العود غرب قعطبة.

وتخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة والحزام الأمني معارك عنيفة، بهدف استعادة وتحرير مناطق غرب وشمال الضالع من قبضة مليشيات الحوثي كانت سيطرت عليها مطلع أبريل الماضي.