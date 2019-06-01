رسالة «سعودية» عاجلة الى «مجلس الأمن الدولي» بشأن الهجوم الحوثي على مطار «أبها»

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بعثت المملكة العربية السعودية مساء اليوم الخميس 13 يونيو 2019 م برسالة إلى مجلس الأمن حول الهجوم الحوثي الذي وقع على مطار أبها، فجر أمس الأربعاء.

وجاء في الرسالة التي نشر موقع "العربية نت" أجزاء من تفاصيلها، أن إيران متورطة في قصف مطار أبها، وبأن المملكة ستضمن حماية المدنيين ومحاسبة الجناة بأي وسيلة.

وأوضحت الرسالة أن المملكة أبلغت مجلس الأمن بأنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، وبأن التحقيق السعودي يثبت أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.

وتابعت رسالة السعودية لمجلس الأمن:الحوثيون اعترفوا بمسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها، والنظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود.

وجاء في الرسالة، ما قوله:إن دعم إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية خرق للقرارات الدولية، والمملكة والتحالف سيأخذان إجراءات عاجلة لردع هذه الهجمات الإرهابية.

وبثت وسائل الإعلام السعودية، اليوم الخميس، مقطع فيديو للحظة تعرض مطار أبها الدولي جنوب السعودية، لهجوم صاروخي من قبل مليشيات الحوثي الانقلابية فجر أمس الأربعاء.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إن الفيديو سجلته كاميرات المراقبة بالمطار.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، إصابة 26 مدنيا إثر سقوط مقذوف حوثي، على صالة القدوم بمطار أبها الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن "مقذوف معادي حوثي سقط بصالة القدوم بمطار أبها الدولي"، مشيرا إلى أنه يجري العمل لتحديد نوعيته.

وبحسب المالكي، فإن سقوط الصاروخ "أدى إلى إصابة 26 مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و(2) طفلين سعوديين، وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار".