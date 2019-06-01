«الفريق الأحمر»يطلع على المستجدات الميدانية بـ«الحديدة»

الخميس 13 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه، اليوم الخميس 13 مايو 2019 م ، محافظ محافظة الحديدة حسن علي طاهر، على المستجدات الميدانية والأوضاع في المحافظة وجهود تلبية متطلبات المواطنين في المناطق المحررة بالمحافظة.‬

‫وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الإنسانية في الحديدة جراء استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي وممارساتها الإجرامية علاوة على عرقلتها والتفافها على اتفاقية الحديدة وتصعيد الميليشيا واستمرار اطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تعتبر إحدى نتائج الدعم الإيراني المسلح عبر بوابة الحديدة وإقلاق الممرات والملاحة الدولية وتهديد السلم والأمن الدوليين.‬

‫واستمع نائب الرئيس إلى موجز عن سير عمل عدد من مؤسسات الدولة في محافظة الحديدة والجهود المبذولة للتخفيف من معاناة أبنائها بالتنسيق مع مختلف الجهات والمنظمات الداعمة وبما من شأنه الحد والتخفيف من الأزمة الانسانية التي تسبب بها الحوثيون.

‫واستنكر نائب الرئيس استهداف ميليشيا الحوثي الإيرانية لمطار أبها بالمملكة العربية السعودية، وقال: "إن الاستهداف الإجرامي البشع من قبل ميليشيا الحوثي للمطار هو تنفيذ للأجندة الإيرانية وتكريس لثقافتها الدموية العدائية تجاه اليمنيين وأشقائهم في المملكة"وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

‫وأكد بأن هذا الاستهداف وما سبقه من وقائع بمثابة دلائل على رفض الميليشيا الحوثية لخيارات السلام وإصرارها على الحرب وتنفيذها للأوامر والتوجيهات من طهران.. منوهاً إلى أن الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وباصطفاف اليمنيين وبدعم أخوي من الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة مستمرون في ردع هذه الأعمال المخلة بالسلام المحلي والإقليمي والعالمي ولن يتوانوا في العمل على استعادة الدولة اليمنية باعتبارها الضامن لإنهاء التدخل الإيراني في بلادنا.‬